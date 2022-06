Zo tegel je de muren van je badkamer

Natuurlijk kom je tijdens het tegelen de nodige obstakels tegen. Obstakels zoals leidingen of kranen. Het is de kunst om zo min mogelijk tegel weg te snijden zodat het lijkt alsof er is doorgetegeld. Met een scherp oog en de juiste gereedschappen krijg je dit heel goed voor elkaar. In de meeste gevallen is een tegelsnijder iets te rigoureus, dus kijk of je een tegelsnijtang, tegelzaag of een knabbeltang kan gebruiken. Hiermee kun je het precisiewerk beter uitvoeren.