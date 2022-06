Een modern en minimalistisch familiehuis

De overloop is een mooie multifunctionele ruimte geworden. Hier is namelijk een zeer grote hoeveelheid aan kasten aanwezig. Ideaal voor kleding of voor het opslaan van andere spullen. In de slaapkamer zagen we net al een voorproefje van de mooie vloer, hier kun je hem nog beter zien. Bijzonder is ook dat de trap met dezelfde houtsoort bekleed is. Een donkere vloer als deze had niet beter uitgekozen kunnen worden als mooie tegenhanger van al het wit.