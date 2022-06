6 ideeën om je woonruimte efficiënt te gebruiken.

Nu een geheel andere suggestie om je woonruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken; op deze foto zie je een goede manier om een washok slim in te richten. Deze vertrekken zijn over het algemeen niet bijster groot, waardoor het aankomt op je creativiteit en ruimtelijke inzicht. In dit voorbeeld zien we een bijzonder handige kast onder de geiser, deze kast is ideaal om wasmiddelen en andere was gerelateerde zaken in op te bergen. De rest van het washok is zo een stuk ruimtelijker waardoor je genoeg bewegingsvrijheid hebt om je dagelijkse taken te doen. Wel zo handig, want er is niets zo vervelend als een onpraktische inrichting.

