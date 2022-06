7 manieren hoe je antieke erfstukken verwerkt in een eigentijds interieur

Op deze afbeelding is een fraai voorbeeld te zien van een oude koffer die is verwerkt in een kast. Maar sowieso kunnen oude (hut)koffers of trolley's een leuke toevoeging zijn aan een woning. Ze geven het geheel een wereldlijke uitstraling met een vintage beleving. Oude koffers zijn perfect voor woningen met waar een thema zoals 'reizen' is toegepast. Bovendien zijn ze handig als bergruimte. Kussens, speelgoed, beddengoed, of andere spullen, ze kunnen van alles herbergen. Leuk in een woonkamer, werkkamer, slaapkamer of inloopkast! Wil je ook weleens zo'n exemplaar aanschaffen? Kijk eens in kringloopwinkels!