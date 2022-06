7 tips om af te vallen zonder naar buiten te gaan

Eigenlijk weten we allemaal wel dat we moeten bewegen om gezond te blijven. Zeker als we een paar kilo’s teveel met ons meedragen is het van belang om een paar keer per week te gaan sporten. Toch begrijpen we ook heel goed dat je daar niet altijd evenveel zin in hebt. Na een drukke dag op werk of school heb je niet altijd genoeg energie meer om nog naar de sportschool te gaan. Zeker in de wintermaanden is het verleidelijk om na het eten op de bank voor de televisie neer te ploffen.

Gelukkig zijn er thuis ook een aantal dingen die je kunt om er toch voor te zorgen dat je wat kilo’s afvalt. Slimme trucjes waarmee je wat kilo’s kwijt kunt raken zonder naar buiten te gaan. In dit Ideabook zetten we 7 tips op een rij die je in huis kunt toepassen om ervoor te zorgen dat je zonder sportschool toch van wat extra’s kilo’s afkomt. Lees snel verder en breng de tips vandaag nog in de praktijk. Ze zijn helemaal niet moeilijk, dus eigenlijk is er geen enkel goed excuus om het niet te doen. Aan de slag ermee dus!