Schuifdeuren, daarom moet je ze kiezen voor je huis

Een schuifdeur beweegt, in tegenstelling tot de standaard draaideur, in een zijwaartse richting met een of meer bewegende delen. De schuifdeur is een element dat we associëren met trendy woningen. Maar uit archeologische vondsten blijkt dat er in Romeinse huizen al soortgelijke deuren aanwezig waren. Lees in dit Ideabook over de vele (voor)oordelen over schuifdeuren! Want wanneer zijn zulke deuren nou nuttig, en zijn ze nou daadwerkelijk ruimtebesparend?