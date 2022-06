Je kan het! Spullen wegdoen die je echt niet meer nodig hebt

En daarmee komen we op een ander voordeel van het leegmaken van je huis. Een voordeel dat een gezonde Hollander misschien wel over de streep zal trekken. Namelijk veel dingen die je weg doet, kunnen nog geld waard zijn. Die ene antieke stoel, die borden die je ooit van oma hebt gekregen maar nog nooit van at, dat schilderij waarvan je geen idee hebt of het iets waard is (misschien eens langs Tussen Kunst & Kitsch gaan). Zet die spullen op Marktplaats, of een andere veiling site. Ga eens een middag op een rommelmarkt staan. En wie weet houd je nog een leuk bedrag over aan je nieuwgewonnen opruimwoede.

