Hoe ziet de perfecte keukentafel eruit?

Het belangrijkste om van tevoren te bedenken bij het uitkiezen van een keukentafel is, welke ruimte er precies beschikbaar is voor een tafel. De keuken is immers een ruimte waar flink 'gehannest' wordt met spullen: boodschappen, ingrediënten, kookapparatuur, dierenvoer, et cetera. Wanneer er voor een te grote tafel wordt gekozen, staat deze doorgaans nogal in de weg. Natuurlijk is het voor een groot gezin handig om een royale eettafel te hebben, maar als de keuken hier eigenlijk te klein voor is, kan het logischer zijn om de eettafel in het woongedeelte te plaatsen. Ook bestaan er leuke tweepersoonstafeltjes, barretjes, of uitklapbare tafels die bijdragen aan een praktische keuken! Meet van tevoren de maat die is gewenst voor deze tafel, zodat je in een meubelzaak niet met vraagtekens tobt.