Een supergezellige zolderwoning

Een zolderwoning is keer op keer weer zo ontzettend leuk om te bekijken. Groot zijn deze woningen over het algemeen niet, maar gezellig zijn ze wel. Of zoals bij dit mooie project: supergezellig! Voeg er dan ook nog een leuk dakterras aan toe en het gezellige huisje is helemaal compleet. In dit geval is het eerder een studio dan een appartement, maar door de ruimte heel leuk en creatief in te richten ontstaat toch het gevoel van ruimte. Een heel charmant en landelijk huisje is hier het resultaat. Kijk mee met dit leuke project van de Italiaanse experts van Bartolucci Architetti.