Moderne villa- genieten van een fantastische woonsfeer!

Vrijstaande huizen spreken tot de verbeelding, maar wat als het over een vrijstaande villa hebben. Dan komt er vaak geen einde aan de luxe. We nemen je vandaag me naar een villa in Almada; een prachtige plek. Dit huis ligt afgelegen, maar kan zeker niet vergeten worden, want de looks zijn betoverend mooi. Dit is het ideale huis voor een groot gezin en het perfecte decor voor een familiefeest. Even lekker uitrusten in het weekeinde, een zee aan ruimte om je heen en dan nog alle privacy van de wereld verzameld onder één dak! In deze vrijstaande villa is het allemaal mogelijk. Kijk met ons mee naar het luxe design en de inspirerend ideeën. Dit huis heeft een prachtige look die een bijzonder geslaagde toevoeging is aan de schitterende omgeving!