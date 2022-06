Zo leg je een rotstuin aan in acht simpele stappen

Als de grond helemaal in orde is, kan je beginnen met het kiezen van de juiste stenen voor je rotstuin. Aardig is om stenen te kiezen die een beetje bij de rest van je tuin passen. Verder is het verstandig om niet te kiezen voor gladde stenen. Daarover kun je uitglijden, mocht je een keer door je tuin willen wandelen of tijdens het onkruid wieden. Het belangrijkste is om te kiezen voor stenen die hoekig zijn, niet te klein en ook niet te donker van kleur. Een uiterst geschikte steensoort is tufsteen, maar deze is lastig te krijgen. Een goed alternatief is in dat geval lavasteen. Maar lava is nogal donker qua soort. Andere geschikte steensoorten zijn spaghettisteen, maansteen of zandsteen.