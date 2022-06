Eclectische interieurstijl voor eigentijds wonen

Vaak denkt men bij decoratie van een woning aan talrijke decoraties en accessoires die de woonsfeer in een huis moeten vormgeven. Dus laten we meegaan in die denkwijze (minimalisme is overigens ook een weg tot een gaaf interieur), want we gaan je een eclectisch interieur laten zien dat volkomen uitgebalanceerd en eigentijds oogt. Een goede selectie meubels en accessoires maakt al snel een gezellige woonkamer met een leuke woonsfeer. Vandaag nemen we je mee naar Korea, waar een huis gerealiseerd waarvan het interieur ons een blik gunt op home decoratie anno nu, dat wil zeggen: op een eclectische interieurtrant die uitmondt in een heldere, slimme ambiance. Dit interieur heeft een levendige look en een aanstekelijke fun-factor. Wandel even met ons mee door de woning met de creatieve woonsfeer!