Haal het optimale uit je ruimte: de keukenspecial

Materiaal, afwerking en kleur. Samen bepalen deze grotendeels de look & feel van de keuken. Dus ten slotte gaat er nog speciale aandacht uit naar kleur in de keuken. Over het algemeen bekennen niet veel mensen kleur in de keuken. Bang om er op uitgekeken te raken is wellicht een van de redenen. Zonde! Kleur is juist een ideaal middel om het geheel op te spicen. Wat niet direct hoeft te betekenen dat de volledige keuken in bonte kleuren is gegoten. Al eerder spraken we over een combinatie van materialen voor het keukenblok. Ditzelfde kan met kleur worden gedaan. Zo is in bovenstaand voorbeeld de basis hout en omlijsten de hoge gele kasten het keukenblok mooi. Kleur kan ook prachtig worden toegepast in open vakken, zoals in het eiland te zien is. Een kleurrijke achterwand of binnenzijde laat deze helemaal oplichten. Door er accessoires of keukenspullen voor te plaatsen, blijft de kleur slechts subtiel aanwezig. Door de basis van vloer tot aan muur en plafond wit te laten, oogt de kleurrijke keuken licht en sereen. Kleurrijke keukenkastjes toch ietwat spannend? De eerder genoemde SMEG koelkast in felle kleur brengt de keuken ook zeker tot leven. Zowel in een houten, zwarte, grijze of witte keuken een geschikte statement piece.