Eigentijds minimalisme- een prachtige bouwstijl!

We staan hier op de heldere overloop. Het licht stroom door de ruimte en roept een gevoel van vrijheid op. Aan deze overloop grenst de studeer-/ werkkamer van het huis. Thuiswerken is in opmars, dus je woning kan maar beter beschikken over een gedegen kamer waarin je aan de arbeid kunt. Deze prachtige woning heeft zo´n kamer. Dit vertrek is niet alleen gedegen, maar heeft tevens een stimulerende en ontspannen vormgeving, waardoor je beste werk tot stand kan komen. We werken immers beter in een kamer vol daglicht en een ingetogen ambiance. De glazendeuren van de kamer maken het mogelijk dat het daglicht als een golf, vanuit de werkkamer, de overloop in stroomt. En voor we verder gaan, let ook even op die basic trap met de moderne looks. Wat een gevoel voor stijl wordt hier tentoongespreid!