Verhelderende inspiratie: vloerlampen in de woonkamer

Laten we beginnen bij het begin. De basis, de drager, de behuizing, ofwel de eerder genoemde armatuur. Meestal bestaat de keuze qua materiaal uit hout of staal. Wel zijn deze er in oneindig veel vormen, kleuren en afwerkingen. Afhankelijk van de stijl van de woonkamer maak je hierin een keuze. Zwart of chroomkleurig staal bijvoorbeeld past met een smalle belijning mooi in een minimalistisch of modern interieur. Een grovere, ietwat roestige variant doet het daarentegen goed in een woonkamer in industriële stijl. Echt een statement maken met een stalen vloerlamp? Kies dan voor de felgekleurde variant, mat afgewerkt mintgroen of hoogglans geel bijvoorbeeld. Perfect in een lichte basis vol wit, neutralen en hout. Zeker een geweldige aanvulling voor het Scandinavische interieur. In deze interieurstijl zal ook de houten vloerlamp zich thuis voelen. Licht van kleur en een strakke, minimalistische vormgeving zoals hierboven. De hoekige, geometrische variant van de booglamp. Het peertje mag gewoon zichtbaar zijn, net als bij de veelgeziene hanglampen aan opvallend draad. Een fijne eigenschap van hout is dat het overdag ook warmte in het interieur brengt, zelfs wanneer de lamp dus uit is. Kies voor een robuuste armatuur voor een rustieke en natuurlijke look.