In deze vakantiewoning vind je een paradijselijke ontspanning!

De woning in de avond is een oord van plezier en ontspanning. We staan hier op het dakterras dat zeer luxe aandoet. Het gezellige sfeerlicht, dat op strategische plekken geplaatst is, roept een romantische, moderne ambiance op. De slaapkamers grenzen aan deze buitenruimte en daardoor heb je echt het gevoel dat binnen en buiten met elkaar versmelten. Een van de mooiste zaken op dit dakterras is wel het uitzicht over de baai en de omliggende gebouwen. De warmte van het land maakt dat je in een opperbeste stemming raakt. Voeg daar nog wat lokale versnaperingen aan toe, en je bent volkomen in de mood voor een gezellige avond. Het vakantiehuis telt vier kamers die stuk voor stuk een eigen badkamer hebben. Dit zorgt natuurlijk voor veel comfort en gemak. Een ander mooi aspect aan de woning is dat deze op steenworp afstand van het strand ligt. Ook vinden we allerlei comfortabele faciliteiten rondom de woning, zoals een ruim terras met een heuse hangmat. Binnen is er ook veel moois te zien; kijk snel met ons mee!