Laat je huis stralen; verstop je vuilniscontainer

We produceren met z'n allen dagelijks nogal een hoop afval. En dat moeten we natuurlijk ergens kwijt. Maar prullenbakken, containers en andere plekken waar we ons vuilnis bewaren komen de uitstraling van ons huis meestal niet ten goede. In dit Ideabook bespreken we daarom een aantal slimme oplossingen waarmee je je vuilniscontainer, prullenbak of wat dan ook uit het zicht kan houden en daardoor je huis in volle glorie kan laten stralen.