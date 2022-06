Voor en Na: oude schuur wordt prachtige landelijke woning

We zien het pand na de verbouwing en zien dat zowel het huis zelf, als de omgeving een complete metamorfose hebben ondergaan. Er is hier heel veel opgeknapt en verbouwd aan de oude schuur en er is een buitentrap aangebracht. De landelijke stijl van het gebouw is goed behouden gebleven, maar de gevel heeft wel een modern randje gekregen. Een prachtige oplossing!