Doe eens wat anders met je kamerplanten! 7 decoratieve tips

In de jaren zeventig stonden onze woningen vol met kamerplanten. Ze hoorden erbij en voegden iets toe aan de kwaliteit van het leven. Samen met het oranje, bruin, paars en geel gekleurde interieur zorgde het voor een bont geheel. Toen we dit alles zat waren toverden we onze interieurs om tot witte minimalistische ruimtes. Ook het groen verdween grotendeels uit onze huizen. Maar retro is back! Het liefst halen we de hele natuur ons huis binnen en ook sluipt het jaren zeventig interieur weer de woonkamers in. Een mooie ontwikkeling want planten maken je huis gezonder, gezelliger en rustgevender.

In dit Ideabook geven we je een aantal ideeën hoe je planten kunt toepassen in je interieur.