Het effect van rustieke meubels

Deze ruimte heeft een authentieke en elegante uitstraling (van architectenbureau uptic studios) . Dit is zonder twijfel terug te vinden in de robuuste en houten meubels die zich in deze ruimte bevinden. Wat ook interessant is om te zien , is hoe verschillende soorten houtmaterialen zo goed bij elkaar kunnen passen in één ruimte. Alles past hier perfect bij elkaar! Van de unieke houten salontafel met zijn bijzondere wielen, tot de trap en het moderne apparatuur dat zich in het keukengedeelte bevindt. Ook zorgen het tapijt en het bankstel voor een aangename atmosfeer.