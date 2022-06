Makkelijk opbergen in de hal

Er zijn geen geheimen in deze ruimte, behalve wat er verborgen zit in het kastje natuurlijk! De deuren en ramen van glas geven deze ruimte een open en plezierige blik. Teveel spullen hier rondslingeren is ook niet echt een ideale optie, maar daar komt het houten kastje in dit geval zeker goed van pas. Het staat heel beeldig, en natuurlijk ook mooi in het zicht, bij de rest van de ruimte. Voor de schoenen is er een handige opbergplek aan de onderkant. Slim voor als er snel naar een paar schoenen gegrepen moet worden om snel de deur uit te kunnen gaan. Daarnaast is er nog voldoende opbergruimte achter de houten schuifdeuren. En de bovenkant van de kast natuurlijk, die heel mooi afgewerkt kan worden met een bosje bloemen in een vaas en wat persoonlijke items, zoals een fotolijst, camera en meer kleine spulletjes… ..