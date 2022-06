De samensmelting van natuur en moderne architectuur

Eenmaal in de achtertuin zie je hoe prachtig dit huis is opgenomen in de omgeving. Hier zien we nog meer planten en bomen die het huis letterlijk omarmen. De heldere witte kleur van het huis geeft in combinatie met de zonnige omgeving ook een heel romantisch beeld. En dat is best knap, moderne architectuur is vaak niet bepaald romantisch te noemen. Zie je trouwens de unieke bar die is geplaatst bij het raam? Wat een leuk en origineel idee, je persoonlijke cocktailbar!