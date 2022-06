Unieke droomwoning is een oase van rust voor elk gezin

Het droomhuis van vandaag ligt in Spanje, dat is een van de meest populaire vakantielanden in Europa. De looks van deze woning zijn zo mooi dat we bijna van onze sokken werden geblazen toen we hem zagen. Het is juist die charmante combinatie van baksteen en beton die de eigentijdse twist aan deze woonstee geeft. De grote ramen zorgen binnen voor een lichte sfeer en laten je echt volkomen in tune met het landschap komen. Ook binnen is er alleen gebruik gemaakt van de beste materialen. Een woning als deze kom je niet snel een tweede keer tegen. Kijk met ons mee naar deze beeldige woning onder de mediterraanse zon.