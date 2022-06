Oude woning kreeg hippe look!

Ter afsluiten nemen we het er even goed van op het terras van de woning. Laat de koele versnaperingen maar komen, want wij blijven hier nog wel even. Het terras is voor veel mensen een plek waar ze graag in de zomer zitten. Hoe leuk is het dan om zelf ook zo´n relaxzone tot je beschikking te hebben. Het is nooit te druk op je privéterras en het bier smaakt er altijd fantastisch. Onder pergola kun je geweldig zitten als de zon fel brandt; ook in Nederland komt dat wel eens voor. De dominantie van het hout, dat ook hier te zien is, geeft een natuurlijke look aan deze ontspanningsruimte. Er zijn maar weinig mensen die deze luxe kunnen weerstaan. Be inspired! Met deze mooie buitenruimte sluiten we onze tour door de woning af, maar we nemen je graag mee op tour naar een volgend project. Blijf ons volgen, dan ben je altijd op de hoogte van de nieuwste trends.

Een gedateerde woning kreeg een nieuwe look waardoor het pand nu een prachtig thuis geworden is.