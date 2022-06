De eindeloze mogelijkheden van een tuinpaviljoen

Multifunctioneel wonen neemt een grote vlucht in 2016. We richten de ruimtes in huis flexibel in met verschillende plekken voor allerlei doeleinden. Maar had je al eens nagedacht over de mogelijkheid om de leefruimte in huis uit te breiden met een tuinpaviljoen? Tegenwoordig vinden we een breed scala aan prachtige prefab tuinpaviljoens met grote open raampartijen waarmee je een heerlijke extra kamer of ruimte kunt toevoegen aan je huis. Zo kun je er een gezellige eethoek en buitenkeuken van maken of een mooi tuinkantoor. Ook is een tuinpaviljoen een ideale speelruimte voor de kinderen. Daar kun je al het speelgoed kwijt en de kinderen hebben zo hun eigen afgescheiden speelplek. Een tuinpaviljoen biedt niet alleen een fijne extra ruimte maar ook de waarde van je huis vermeerdert door zo'n uitbreiding van het woonoppervlak. Heb je geen ruimte voor zo'n paviljoen? Niet getreurd, je kunt ook je berging of tuinschuur ombouwen tot zo'n mooie ruimte. Kijk mee voor een aantal inspirerende ideëen en lees ook hoe je eventueel zelf een tuinpaviljoen bouwt.