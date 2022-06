Droomwoning met een heldere uitstraling

Het minimalisme speelt overduidelijk een centrale rol in het design van de woning. Deze immens populaire stijl herkennen we ook in deze keuken. We zien een wand met een modulaire structuur die uiterst beheerst en functioneel aan doet. Ook de witte tint is sterk verbonden met het minimalisme. Een eigenschap van deze tint is dat het licht er goed door gereflecteerd wordt, waardoor de lichtsfeer binnen erg mooi is. In een licht interieur voelen we ons goed. Een eigentijds woonconcept kan niet zonder een goede lichtval. Naast de esthetische aspecten is ook het technische gedeelte in deze keuken superieur te noemen. Met behulp van de nieuwste apparatuur tover je snel je lievelingsgerechten op tafel.