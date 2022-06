Unieke woning met natuurlijke, kunstige looks

De kunst en de natuur liggen soms in elkaars verlengde en soms vullen ze elkaar naadloos aan. In dit project gaan we dit laatste aan je laten zien. In Buenos Aires vonden we een prachtig huis met natuurlijke looks en een moderne kunstige stijl. Typisch een voorbeeld van een designwoning die volkomen kind van zijn tijd is, maar dan zonder in te boeten aan een tijdloos karakter. Het lijkt een spagaat, maar dat is het niet. Dit is een woning uit een stuk, waarvan het design overtuigend harmonieus oogt. Deze woning is de concreet gemaakt verbinding tussen de bouwkunst en de omgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit schitterende huis en het landschap prachtig in elkaar opgaan. Wil je zelf inspiratie vinden? Kijk dan met ons mee naar deze prachtige woning.