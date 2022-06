Nieuwe look voor een woning in een klein dorp

Wat was het een donker hok, maar nu de nieuwe stijl daar is, treffen we een wereld van verschil aan in deze kamer. De lichte tinten passen goed bij de mooie lichtval, zo ontstaat die luchtige woonsfeer waar we van houden. Harmonische eenheid en een persoonlijk look, dat zijn de woorden die hier de sfeer beschrijven. Samen met een expert creëer je zo een gloednieuwe kamer.