Houten droomhuis binnen handbereik

Een slaapkamer vol licht is een plek waar je ook in de middag gerust even kunt gaan liggen, zeker in het weekeinde. De sfeer is hier basic, elegant en fris. We krijgen hier echt het gevoel in een vakantiehuis te zijn, en dat is ook zo, maar je zou er ook gerust fulltime kunnen wonen, want dit huis is zowel in de zomer als in de winter behaaglijk en fijn. Wij zouden hier graag even gaan liggen!