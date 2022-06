Kleine houten bungalow met slimme vormgeving

Over privacy gesproken! Wat is dit terras mooi besloten en beschut gelegen. Het is een van de voordelen van de paviljoenachtige structuur van het huis. Door aan drie zijden het terras door het huis te omringen heb je aan de ene kant veel privacy, maar wordt de wind ook voor een belangrijk deel afgeschermd. Ideaal dus om op een vroege voorjaarsdag al optimaal van de eerste zonnestralen te kunnen genieten. En datzelfde geldt voor de herfst: ook al is de wind koud, je kunt hier lekker beschut nog even van de buitenlucht genieten.