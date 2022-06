Een fijne plek voor je hond creëren: zo doe je dat!

Als je al een tijdje een hond in huis hebt, dan weet je ondertussen wel dat dit huisdier een plek nodig heeft om zich even terug te trekken en tot rust te komen. Nog niet zo heel lang geleden leefden de meeste honden nog buiten in een hondenhok, waar ze het huis of de boerderij bewaakten. In sommige gevallen is dat nog steeds zo. Voor binnen heb je dan geen mand en andere voorzieningen nodig. Toch wonen de meeste honden tegenwoordig bij ons in huis. Het worden tenslotte niet voor niets gezelschapsdieren genoemd. Als je de hond binnen houdt, dan zijn er aantal dingen die je in huis voor elkaar moet hebben. Zo moet er een plek zijn waar je hond kan eten en ’s nachts kan gaan slapen. Om te voorkomen dat je hele huis er na een tijdje uitziet alsof de hond zich op alles heeft uitgeleefd, is het goed om in huis wat aanpassingen te doen.



In dit Ideabook vertellen we je hoe in huis je een fijne plek voor je hond kunt creëren. Daarnaast geven we je een aantal tips om je huis schoon en netjes te houden, ondanks dat er een hond in huis is. Onze inrichting is meestal niet helemaal op de aanwezigheid van een hond voorbereid, waardoor een aantal aanpassingen nodig kunnen zijn. Sta je op het punt een hond in huis te nemen? Of heb je het idee dat je huis wel wat aanpassingen kan gebruiken voor de hond die al een tijdje bij je woont? Lees dan snel verder en gebruik onze tips om een fijne woonomgeving te creëren voor je hond, maar natuurlijk ook voor jezelf.