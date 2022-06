Plan je droomkeuken in zes simpele stappen

Een kleur voor je keuken kiezen kan best tricky zijn. Het is iets anders dan een kleur voor de muur kiezen. Die schilder je gewoon over als je de kleur niet meer bevalt. Nu kun je de frontjes van je keuken vervangen of over laten spuiten, maar dat is iets meer werk. Denk er dus goed over na wat je wil, mooi vindt en wellicht over vijf jaar mooi vindt. Ook is het niet onverstandig om verkooptechnisch te denken. Als je je huis ooit weer gaat verkopen, is een neutrale keuken goed voor de verkoop. Kleuren hoeven natuurlijk niet alleen maar te zitten in de keukenkastjes. Je kan ook iets leuks doen met de vloer, één van de muren, of bijvoorbeeld het aanrechtblad. Een beetje kleur in je keuken zorgt wel net voor dat beetje extra.