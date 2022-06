Een modern familiehuis om van te genieten

Sommige projecten lijken wel gemaakt te zijn om als kijker van te genieten. Het huis dat we nu gaan bekijken is zo’n typisch geval. Een modern, riant familiehuis met een her en der een landelijk tintje. Het huis is op deze foto’s nog maar net opgeleverd en er moet nog druk worden ingericht. Maar dat geeft jou misschien wel de kans om nog meer te kunnen wegdromen. Dit schitterende huis is gelegen in Argentinië en is ontworpen door de experts van Speziale Linares Arquitectos. Ga er maar even lekker voor zitten en geniet mee van dit mooie project.