Restauratie met een wow-effect!

Soms is het lekker om de slopershamer een keer flink door je oude woning te halen. Juist omdat je weet dat je daarna de volledige vrijheid hebt om een nieuwe look aan je interieur te geven. De bewoners van van de woning die je hieronder gaat zien dachten er net zo over. Het is een rigoureuze stap, maar de resultaten zijn er ook naar! Smalle kamers met onnodige tussenmuren en beschadigde vloeren zonder stijl: we trekken alles eruit om ruimte te maken voor een nieuw elan! In dit artikel gaan we je een appartement in Brussel laten zien dat aan het begin van de twintigste eeuw gebouw is. Niet geheel verwonderlijk moest er nodig wat aan gebeuren. Het geheel was volkomen uitgewoond, maar nu is deze woning van 80 vierkante meter woonoppervlak erg mooi en ruimtelijk geworden. Laat je inspireren!