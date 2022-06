Herinrichting van een vintage gezinswoning

Deze inloopkast is ook nieuw en werd al snel de favoriete kamer in het huis. Het is gewoon superhandig om je kleren op deze manier uit te stallen. In de ochtend is het gewoon pick- and-choose, om vervolgens mooi gekleed voor de dag te komen. En wat een sfeertje heerst er in de kamer! Dat komt door de mooie wandkast, de luxe houtvloer, de lichte wanden en de fijne lichtsfeer. Enjoy your day!