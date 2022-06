Klassieke vorm, hypermoderne interieurstijl

We zien de woning nu vanuit de achterzijde. De tuin is hier erg gezellig en we voelen ons dan ook direct thuis. Een pad leidt ons naar de achtergevel. Wat een openheid! Rechts zien we een overkapping waaronder de bewoners kunnen genieten van het buitenleven. Let eens op het dak, daar geeft de woning zijn ecologische karakter prijs! De zonnepanelen leveren de stroom en het warme water, waarmee deze woning zelfvoorzienend is. Echt een voorbeeld voor andere nog te bouwen woningen in de omgeving. Dit is de toekomst die ons straks allemaal aangaat. Een groene wereld is daarin het ideaal. Meer mooie ideeën voor je woning vind je hier.