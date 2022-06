BBQ en zomerzon; gouden tips voor een goede sfeer

De ideale barbecue is er een van het vaste type, zo zit je niet met een wankele grill en hoef je hem niet op te ruimen in de schuur. Natuurlijk maak je hem tussen door en aan het einde wel schoon, want anders gaan de roosters oxideren en zijn ze niet meer te gebruiken. Qua stijl moet je BBQ (grill) bij de ruimte passen, want het geheel moet wel stijlvol ogen. Zorg voor een passende afstand tussen grill en gasten, als ze er te dicht op zitten is dat hinderlijk. Plaats de tafel waar je gasten zitten niet in de rookpluim van de grill, ook daar houden gasten over het algemeen niet van.