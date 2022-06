Een muur uitbreken kan niet zomaar – dit moet je echt weten

Voordat je een muur gaat doorbreken, is het van groot belang om te bepalen of het een dragende muur is of niet. Is dat niet het geval kun je zonder al teveel voorbereidingen aan de slag. Een dragende muur heeft wat meer voorbereiding nodig. Zoals de naam al doet vermoeden, draagt deze muur een deel van het huis. Dus als je deze zonder maatregelen sloopt, loopt je huis ernstig gevaar om in elkaar te zakken. Om te bepalen of een muur dragend is, moet je een aantal dingen nagaan. Je kan de bouwplannen van de woning bekijken, mits deze beschikbaar zijn. Als het om een pand gaat met meerdere verdiepingen, loopt een dragende muur altijd door op bovenliggende verdiepingen. Als je er niet uitkomt, is het aan te raden om een specialist in te schakelen. Een dragende muur kan uiteindelijk ook deels worden doorgebroken. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat er voldoende ondersteuning is van de vloerbalken. Dat kan door middel van stalen balken.