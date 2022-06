Met deze tips plant je succesvol een boom in je tuin!

Een boom is een belangrijk element in een tuin. Eigenlijk zou een boom in geen enkele tuin mogen ontbreken. Ze geven karakter aan je tuin, zorgen voor schaduw, beslotenheid, en scheppen met hun hoogte ruimte. Ook de vogels zullen blij zijn met het hoge groen en het veelvuldig gebruiken als plek om te landen of te schuilen. Een boom koop je niet zo maar, maar vaak voor een heel leven. Reden genoeg om niet al te impulsief over te gaan tot de aanschaf van een boom. Hoeveel ruimte heb je bijvoorbeeld in je tuin voor een boom? Vind je de vorm van een boom belangrijk of heb je liever bloemen of vruchten? In dit Ideabook vertellen we waar je aan moet denken bij de aanschaf van een boom.