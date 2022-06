Reinig de lucht en leef gezond met deze planten!

Nederland behoort tot de landen met de hoogste luchtvervuiling ter wereld. Dit wordt met name veroorzaakt door de neerslag van giftige stoffen vanuit het Roergebied. Ondanks dat we gezond proberen te eten, voldoende bewegen en rust nemen, krijgen we dus ongemerkt dagelijks toch flink wat giftige stoffen binnen via de lucht. Voor het lichaam is het belangrijk om deze stoffen weer af te kunnen voeren, bijvoorbeeld 's-nachts wanneer je slaapt. Het goede nieuws is dat gewone kamerplanten daarbij kunnen ondersteunen. Bepaalde plantensoorten filteren veel giftige stoffen en fijnstofdeeltjes uit de lucht. Simpel gezegd kun je dus door middel van de juiste kamerplanten, de hoeveelheid schadelijke stoffen in je huis drastisch verlagen. Daarnaast brengen deze planten ook zuurstof in de lucht. Met een aantal van deze planten kun je van de ruimtes in je huis een luchtzuivere ruimte maken. Plaats ze in een plantentuin in de kamer of in een groot plantschilderij aan de muur en je bent verzekerd van schone lucht in je huis. Het is ook nog eens bewezen dat mensen met long- en luchtwegklachten (zoals COPD en astma) verbetering ervaren wanneer ze slapen in een ruimte met deze planten. Dus wacht niet langer en lees mee met welke planten je zo'n mooie groene oase met schone lucht in je huis maakt!