6 stappen voor het maken van je eigen katten- of hondenhok

Honden en katten zijn gezelschapsdieren die graag een eigen plekje hebben om af en toe tot rust te komen. Een plek waar ze zich even terug kunnen trekken en lekker kunnen slapen. In huis heb je meestal een mand met zachte kussens staan waar ze heerlijk in kunnen liggen. Als je een grote tuin hebt, dan is het ook leuk om een hok voor buitenshuis te bouwen. Dan heb je meteen een leuk klusprojectje. Natuurlijk kun je ook een mand of hok in de winkel kopen. Wat dat betreft is er de laatste jaren ook veel veranderd en is er ontzettend veel te krijgen. Een mooie mand of hok is niet alleen leuk voor het dier, maar ook voor het baasje. Je kunt zien als een accessoire voor in huis.

Maar hoe maak je een eigen katten- of hondenhok en waar zet je die dan neer? Welke materialen moet je hiervoor gebruiken? En waar kleed je het hok mee aan? Op deze en andere vragen proberen we in dit Ideabook een antwoord te geven. Zodat je na het lezen meteen aan de slag kunt. En zeg nou zelf, het is toch veel leuker om zelf iets te maken dan weer een standaard hok uit de winkel te halen. Lees snel verder en ga binnenkort al aan de slag. Dan geniet jouw kat of hond over een tijdje van een prachtig nieuw hok.