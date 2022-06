Uniek wonen onder het dak

De keuken hebben we al eerder even gezien, maar pas vanuit dit perspectief valt op hoe bijzonder de keuken vormgegeven: verdeeld over twee eilanden is het aanrecht aangebracht. En vooral de manier waarop de eettafel verwerkt is in het kookeiland is zeer origineel te noemen. Idealer kan een kleine ruimte bijna niet worden ingericht. En er is ook goed nagedacht over de multifunctionaliteit: de stopcontacten geven aan dat deze tafel ook als ideale werkplek gebruikt kan worden.