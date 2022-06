Nieuwe, hippe look voor een mini-keuken

Soms wil je echt een grote verandering in je woning aanbrengen. Het hoeft dan niet te gaan om hemelbestormende projecten, want ook in het kleine gebaar schuilt een vooruitgang. In dit geval schuilt er een wereld van verschil in. Een mini-keuken kreeg een volkomen nieuwe look, waardoor deze nu de trots van het huis genoemd wordt. De bewoners houden ervan om hun ontbijt aan de keukentafel te gebruiken, dat is al sinds jaar en dag een ochtendritueel bij hen. Nu deze culinaire ruimte een prachtige nieuwe look gekregen heeft is het nog aantrekkelijker om er gezellig te gaan zitten. Kijk met ons mee naar de boeiende resultaten van de verbouwing. Deze mini-keuken kreeg een volkomen nieuwe look!