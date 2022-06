Leer alles over aromatische planten die de lucht in je huis zuiveren

Lavendel is een fijne huisplant, maar je moet van tevoren wel even goed checken of je er niet allergisch voor bent. Is dat niet het geval, heb je er heel veel aan. Zo is het goed voor het verjagen van insecten, de aroma's zijn goed voor je longen en helpen je beter te slapen en het kan je ook kalmeren als je last hebt van paniek aanvallen. Lavendel is het dol op zonlicht, dus zorg dat de zon er goed bij kan, anders wil lavendel maar matig groeien. Tegen het einde van de herfst zal er niet meer genoeg zonlicht zijn. Dus als de lavendel verwelkt, pak dan de zaden en plant de lavendel opnieuw in het begin van de lente. Geef de lavendel niet teveel water. Doe je dat wel, kun je de wortels verdrinken en kan de plant doodgaan.