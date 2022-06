Glazen uitbouw voor een woning uit de negentiende eeuw

Met de komst van de glazen uitbouw krijgt de woonkamer veel meer daglicht en vindt er een versmelting van binnen en buiten plaats. Het uitzicht op de tuin is prachtig, dit zorgt binnen voor een unieke woonsfeer. Er is zelfs plaats voor een eetkamer, deze nauw verbonden is met de moderne keuken. De verbouwing behelst dus veel meer dan louter een glazen uitbouw, die een transitie vormt tussen binnen en buiten; we hebben het hier eerder over een volledige revitalisatie van het interieur! Het ruime terras sluit nauw aan bij de nieuwe, glazen uitbouw die voor zoveel woonplezier zorgt, en vormt de ideale plek om in de zomer te genieten. Op zijn beurt is het terras een overgangsgebied tussen de uitbouw en de tuin. En het is natuurlijk geen verrassing dat jong en oud met volle teugen genieten van een tuin als deze. Een BBQ of een familiediner is zo georganiseerd!