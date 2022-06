Weelderige natuur en strakke bouwkunst worden één

In dit artikel nemen we je mee naar een verrassend project waaruit we veel inspiratie hebben geput. Bij de eerste blik op het huis wordt het al direct duidelijk dat er sprake is van een bijzonder contrast tussen de natuur en de bouwkunst. Juist dit contrast maakt de woning uitermate bijzonder. Wonen in dit huis is voor de bewoners een fantastische woonervaring. We vinden het zeer hoffelijk van hen dat we je mogen rondleiden in hun nieuwe woning, gewoon om je te inspireren met mooie woonideeën. Dus trek je wandelschoenen aan en kom met ons mee naar deze woning die een harmonieuze connectie gevonden heeft met de weelderige natuur.