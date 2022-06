Strakke villa, rustieke sfeer

Is het een droomwereld waarin we in beland zijn of zitten we te dagdromen? De good looks van deze woning spreken boekdelen, maar uit welk boek lezen ze voor? In ieder geval treffen we hier een verhaal uit het verleden aan, dat op een nieuwe manier verteld wordt. De architectuur van deze tijd heeft een mooie, harmonieuze dialoog met de oude stenen; een typisch voorbeeld van de revitalisatie van oude architectuur. Vroeger zou het oude pand volledig gesloopt worden, maar tegenwoordig hebben we een liefdesrelatie met vervallen bouwwerken; we zien er, zogezegd, meer de waarde van in.