Keuken en woonkamer in één ruimte? Zes handige tips voor de inrichting

Bij sommige huizen heb je het geluk dat er leuke, gekke hoekjes of andere eigenaardigheden in zitten. Uiteraard moet je dat wel op waarde weten te schatten. Een hele leuke manier om keuken en woonkamer van elkaar te scheiden zonder dat er echt een muur of deur tussen zit, kan een boog of een half open muur zijn. Een van de prachtige half open keuken voorbeelden vind je terug in dit design. Op deze foto zie je prachtig hoe de twee ruimtes absoluut nog bij elkaar horen, maar het een en ander wel aan het zicht is onttrokken, waardoor het toch spannend en net even anders wordt. De bogen kunnen natuurlijk ze hoog of laag zijn als je dat zelf wil. En ook de muren kunnen hoger of lager zijn, net wat mooi is of past.