De mooiste pallet design meubels om zelf te maken

Gerecycled hout is trendy. In afgebladderde varianten of met een mozaiek aan kleuren. Pallet is een voorbeeld van zo'n gerecyclede houtsoort waar je de mooiste meubels van kunt maken. Een goede budget-optie want vaak kun je deze pallets gratis vinden op industrie- of bouwterreinen. De meubels die ervan gemaakt worden hebben niet altijd die design luxueuze mooie look. En dat is jammer want het is zeker mogelijk om van deze ruwe houtsoort iets prachtigs te maken. Dat dit wel degelijk mogelijk is, laten we zien in dit artikel. We nemen je mee en laten je een aantal inspirerende en mooie designs zien gemaakt van pallethout. Ben je creatief en handig dan kun je op eenvoudige wijze zelf zo'n mooi meubelstuk maken van hout en je laten inspireren door deze voorbeelden. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een prachtige loungehoek, tv meubel of lamp te kopen bij een designshop.