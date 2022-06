Maak je van hal een waanzinnige binnenkomer – en begin bij de vloer!

Inderdaad. Natuurlijke materialen en hun look-a-likes zijn all over the place. Zo ook in dit Ideabook. Toch willen we de schoonheid van kunststof nog even benadrukken en sluiten we daarom af met de eveneens gewilde gietvloer. Strak en clean bij uitstek. Zeker in witte of lichte uitvoering die doorloopt in woonkamer of keuken. Combineer het met vederlichte en transparante materialen voor een verrassend fris en ruimtelijk geheel. Maak een opgeruimde en ultraverzorgde indruk met de gietvloer in de hal. Juist de witte basis is het ideale canvas voor een aantal kleurrijke statement pieces. Maak ook liever een groot gebaar met enkele items van royaal formaat om de cleane look te behouden. De glazen vazen op de vloer houden het rustig en zijn direct geschikt om natuurlijke elementen als takken en bloemen aan de hal toe te voegen. De felgekleurde kapstokken daarentegen stelen de show en geven de hal de speelse twist die het strakke geheel doorbreekt.